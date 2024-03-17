В Кишиневе отметили, что власти контактируют с украинской стороной и не подтверждают нападение на непризнанное Приднестровье. В ГУР и Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что речь идет о российской провокации, передает 24 Канал.

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"Это попытка вызвать страх и панику": Молдова не подтверждает нападение

В Бюро реинтеграции Молдовы сообщили, что уже связались с другими государственными органами.

После изучения видеоизображений и обмена информацией мы сообщаем, что данный инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе. Военная техника на снимках не работает уже несколько лет. Власти Кишинева в контакте с украинской стороной не подтверждают нападение на Приднестровский регион,

– отметили в Молдове.

Российская провокация: как отреагировала Украина

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспильному заявил, что атака дроном на воинскую часть в непризнанном Приднестровье – это российская провокация.

Заявления российских пропагандистов также прокомментировали в Центре противодействия дезинформации. Отметили, что Россия осуществила провокацию в Приднестровье с атакой воинской части дроном-камикадзе.

Главная логика действий Кремля заключается в информационном нагнетании ситуации, поскольку у России нет коридора в Приднестровье для осуществления провокаций военного характера, Именно для информационного нагнетания россияне пытаются осуществлять провокации и манипулировать в информационном пространстве, распространяя фейки,

– подчеркнули в ЦПД.

Что этому предшествовало

Российские пропагандисты со ссылкой на так называемое "МГБ" Приднестровья заявили, что воинскую часть якобы "атаковал" дрон-камикадзе.

Интересно, что на официальном сайте так называемого "министерства "государственной" безопасности" информации об этом нет вообще.

Впоследствии рупоры Кремля написали, что в результате "атаки" прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Даже показали кадры непонятного металлолома.

Якобы последствия "атаки" / Фото из российских телеграм-каналов

Якобы первые кадры с "места прилета": смотрите видео

Также в сети обнародовали якобы видео "прилета" по Ми-8.

Якобы "прилетело" по воинской части в Приднестровье: смотрите видео

Заметим, в январе аналитики ISW сообщали, что Россия готовит провокации в ПМР, направленные на дестабилизацию ситуации в Молдове. В феврале руководитель пресс-центра Сил обороны Наталья Гуменюк предупреждала, что со стороны Приднестровья враг может прибегать к провокациям. В частности, открывать стрельбу в направлении границы.