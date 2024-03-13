Глава фонда “Русь сидящая”, российская оппозиционерка Ольга Романова сказала 24 Каналу, что у Кремля есть ресурсы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Несмотря на то, что против России действуют санкции, она усиливает свое давление, в частности на Приднестровье. Однако некоторые санкции идут ей на пользу, ведь Запад в течение 20 лет давал силу России, пока не убедился в ее истинных намерениях.
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Голосование под принуждением
Сейчас так называемые выборы пройдут также на оккупированных территориях Украины, и с учетом этого населения, теперь в России не 140 миллионов избирателей, а 150 миллионов.
К сожалению, на оккупированных территориях – новые избиратели. В то же время многих местных жителей заставляют брать российские паспорта, не предоставляя им пенсии, лекарства, всячески принуждая к этому. Поэтому голосование на этих территориях будет не менее трагическим, чем в Приднестровье,
– отметила российская оппозиционерка.
Приднестровье пока не так сильно контролируется россиянами, как оккупированный Крым и другие захваченные украинские территории.
Надеюсь, что в Приднестровье можно отказаться от голосования на российских выборах и даже от российского паспорта и вообще вести себя нейтрально, ведь над этими людьми не стоят оккупанты с автоматом в руках,
– подчеркнула она.
В частности в оккупированных Олешках, Скадовске Херсонской области и других населенных пунктах людей будут сгонять на голосование в отличие от Приднестровья.
"Это будет голосование под пытками, под принуждением, и поэтому эти выборы нельзя признавать действительными. Их действительно не будут признавать в мире, а вот Владимира Путина как президента России придется признать. Западные страны, к сожалению, должны проводить переговоры с ядерной державой, которой является Россия", – объяснила Ольга Романова.
Ситуация в Приднестровье
- Россия планирует открыть избирательные участки в Приднестровье, а именно в городах Тирасполе, Бендеры, Рыбнице и Григориополе для голосования граждан России.
- В Кишиневе отреагировали на это и вызвали посла России в МИД Молдовы. Послу должны выразить несогласие относительно открытия избирательных участков в приднестровском регионе Молдовы.
- Ранее в так называемом Приднестровье местные "депутаты" обратились к России за помощью из-за якобы "экономической блокады" Молдовы.
- Кроме того, "депутаты" призвали ОБСЕ, "СНГ", Европейский парламент, международный комитет Красного Креста и генсека ООН "повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и прекратить нарушение прав и свобод жителей Приднестровья".
- В то же время разведка Молдовы сообщает о том, что Россия может спровоцировать в Молдове протесты накануне президентских выборов в стране, которые должны состояться осенью 2024 года.