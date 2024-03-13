Голова фонду "Русь сидящая", російська опозиціонерка Ольга Романова сказала 24 Каналу, що Кремль має ресурси для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові. Попри те, що проти Росії діють санкції, вона підсилює свій тиск зокрема на Придністров'я. Проте деякі санкції йдуть їй на користь, адже Захід впродовж 20 років давав силу Росії, поки не переконався у її справжніх намірах.

Дивіться також "Приєднання Придністров'я до Росії": що там відбувається, чи готова Україна і кому вигідний вкид

Голосування під примусом

Зараз так звані вибори пройдуть також на окупованих територіях України, і з урахуванням цього населення, тепер в Росії не 140 мільйонів виборців, а 150 мільйонів.

На жаль, на окупованих територіях – нові виборці. Водночас багатьох місцевих жителів змушують брати російські паспорти, не надаючи їм пенсії, ліки, всіляко схиляючи до цього. Тому голосування на цих територіях буде не менш трагічним, ніж у Придністров'ї,

– наголосила російська опозиціонерка.

Придністров'я наразі не так сильно контролюється росіянами, як окупований Крим та інші захоплені українські території.

Сподіваюсь, що у Придністров'ї можна відмовитись від голосування на російських виборах і навіть від російського паспорта та загалом поводитись нейтрально, адже над цими людьми не стоять окупанти з автоматом в руках,

– підкреслила вона.

Зокрема, в окупованих Олешках, Скадовську Херсонської області та інших населених пунктах людей будуть зганяти на голосування на відміну від Придністров'я.

"Це буде голосування під катуванням, під примусом, і тому ці вибори не можна визнавати дійсними. Їх дійсно не визнаватимуть у світі, а от Владіміра Путіна як президента Росії доведеться визнати. Західні країни, на жаль, мають проводити перемовини з ядерною державою, якою є Росія", – пояснила Ольга Романова.

Ситуація в Придністров'ї