Українські посадові особи запевняли, що хвиля цікавості до ситуації у Придністров'ї – суто інформаційна і стосується швидше Молдови, ніж нашої держави. Зрештою Придністров'я попросило про допомогу 28 лютого, а не про приєднання. Та молдовські розвідники говорять, що загроза залишається.

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Які плани має Росія

Російські спецслужби мають намір втрутитися у виборчі процеси і цього року. У нас є інформація, що робляться спроби скомпрометувати референдум про європейську інтеграцію, втрутитися в президентські вибори, а також дискредитувати державні інститути і політиків, які підтримують вступ Молдови до Європейського Союзу,

– сказав Александру Мустяца, голова Служби інформації і безпеки Молдови.

Розвідувальне відомство перехопило рекордний рівень активності російських спецслужб із 2023 року, тож очікує більше дестабілізуючих дій у 2024 і 2025 роках. Раніше росіяни втручалися у місцеві вибори в листопаді 2023 року.

Що може зробити Росія в Молдові, на думку розвідників:

провокувати протести;

втручатися у майбутні президентські вибори, підтримуючи проросійських політиків і партії;

зривати плани щодо вступу до Європейського Союзу.

Росія, ймовірно, спровокує протести в Молдові в березні та квітні і розпалить сепаратистські настрої, особливо на сході і півдні країни,

– цитують журналісти думку розвідника.

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Коли вибори в Молдові

Вибори в Молдові мають відбутися восени 2024 року. Мая Санду планує балотуватися на другий президентський термін.

Проєвропейський курс Молдови населення цієї країни має підтвердити на загальнонаціональному референдумі, щоправда, поки не відомо, коли його проведуть. Молдова прагне вступити в ЄС і НАТО. Москва, звісно ж, твердить, що Санду розпалює антиросійські настрої.

В ISW вважають, що Росія використає з'їзд у Придністров'ї як плацдарм для посилення гібридних операцій. А гібридна війна у цій країні буде під соусом "захисту російськомовних".