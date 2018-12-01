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      Саммит G20: Меркель и Путин обсудили конфликт в Азовском море

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      Меркель и Путин обсудили конфликт в Азовском море
      Меркель и Путин обсудили конфликт в Азовском море / Фото из открытых источников

      В Буэнос-Айресе в рамках саммита "Большой двадцатки" канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обострение ситуации в Азовском море.

      Об этом сообщил спикер немецкого правительства Стефан Зайберт в Twitter.

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      Известно, что канцлер Меркель поговорила с президентом России Путиным о ситуации в Сирии и конфликте между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море.

      По информации Associated Press, Зайберт также сказал журналистам, что Ангела Меркель выразила крайнюю обеспокоенность по поводу роста напряженности в Керченском проливе. Более того, она настаивала на "свободе судоходства в Азовском море".

      К слову, во время приветствий на саммите G20 Дональд Трамп не пожал руку Владимиру Путину и наследственному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману. Между тем президент России очень дружественно поздравил Мохаммеда бин Салмана.

      Что случилось в Азовском море? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      Теги: Владимир Путин Конфликт в Азовском море G20 Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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