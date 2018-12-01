Саммит G20: Меркель и Путин обсудили конфликт в Азовском море

В Буэнос-Айресе в рамках саммита "Большой двадцатки" канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обострение ситуации в Азовском море.

Об этом сообщил спикер немецкого правительства Стефан Зайберт в Twitter.

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Известно, что канцлер Меркель поговорила с президентом России Путиным о ситуации в Сирии и конфликте между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море.

Zu Beginn des zweiten #G20-Gipfeltages in Buenos Aires sprach Kanzlerin #Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin. Im Mittelpunkt standen dabei die Lage in Syrien sowie die Situation zwischen Russland und der Ukraine in der Straße von Kertsch und dem Asowschen Meer. pic.twitter.com/zuPyIJaCuL — Steffen Seibert (@RegSprecher) December 1, 2018

По информации Associated Press, Зайберт также сказал журналистам, что Ангела Меркель выразила крайнюю обеспокоенность по поводу роста напряженности в Керченском проливе. Более того, она настаивала на "свободе судоходства в Азовском море".

К слову, во время приветствий на саммите G20 Дональд Трамп не пожал руку Владимиру Путину и наследственному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману. Между тем президент России очень дружественно поздравил Мохаммеда бин Салмана.

Что случилось в Азовском море? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.