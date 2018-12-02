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      "Він не мав можливості відповісти": відомі деталі розмови Трюдо і Путіна про Україну

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      Трюдо поговорив з Путіним про Україну на саміті "великої двадцятки"
      Трюдо поговорив з Путіним про Україну на саміті "великої двадцятки" / Фото з відкритих джерел

      Під час однієї з пленарних сесій саміту G20 у Аргентині прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо звернувся до лідера РФ Володимира Путіна через агресію в Азовському морі. Канадський прем'єр особисто закликав Путіна звільнити захоплених українських моряків.

      Про це повідомляє CBC News.

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      Так, Трюдо висловив Путіну своє занепокоєння ситуацією в Азовському морі.

      Прем’єр-міністр підтвердив, що безпосередньо звернувся до Володимира Путіна під час саміту G20. Він пояснив, що під час пленарної сесії передав Путіну занепокоєння Канади, особливо щодо ситуації в Азовському морі ... та повторив вимогу щодо звільнення захоплених моряків,
      – йдеться у повідомленні.

      Однак Трюдо не мав змоги дізнатись про думку Путіна з цього приводу.

      "Коли Трюдо запитали, чи не остерігається він наслідків від Росії, прем’єр-міністр відповів, що Путін не мав можливості відповісти", – пише видання.

      До слова, попри попередньо скасовану зустріч президент США Дональд Трамп таки перетнувся на полях саміту "великої двадцятки" із лідером РФ Володимиром Путіним. Путін каже, що пояснив Трампу "своє бачення" агресивних дій Росії в Азовському морі під час неформальної розмови, однак "кожен залишився при своїй думці". 

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      Як світ реагує на захоплення росією українських моряків?
      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини політики Володимир Путін Джастін Трюдо Канада Новини Росії G20
      Джерело: 24 Канал
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