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      Українські моряки в полоні Росії: американський журнал опублікував влучну карикатуру на Путіна

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Після нападу Росії на українські судна в Азовському морі 25 листопада, на Кремль посипалась критика міжнародної спільноти і заклики звільнити полонених моряків.

      Новина про агресію Росії рознеслась світовими ЗМІ і відобразилась, зокрема в карикатурах. 

      Читайте також:  Трамп і Путін станцювали танго: карикатурист зобразив політиків на саміті G20

      Так, американська версія журналу The Week зобразила самовдоволеного Путіна, який тримає у заручниках українських моряків. На нього дивиться Трамп, і наче не помічаючи, що відбувається, говорить: "Мені подобаються люди, які не захоплювали..."

      Сама карикатура підписана наче викривальним девізом, якого насправді, на переконання видання, дотримується очільник Білого дому: "Не засуджую російську агресію проти України".


      Карикатура на Путіна і Трампа

      Інший саркастичний малюнок присвячений скасованій зустрічі Трампа з Путіним на саміті G20 в Аргентині, яка все ж відбулась, хоч і не офіційно. Та нагадаємо, що у США до останнього переконували, що вона не відбудеться у жодному форматі, поки Росія не звільнить полонених моряків і не поверне судна Україні. 

      На карикатурі Путін стоїть в оточенні, очевидно, друзів-КДБістів, позаду висить план нападу на Україну. Керманич Кремля читає звістку про скасування зіутрічі з американським колегою у пресі. Тоді один з генералів висловлює думку: "Можливо, якщо ви вб'єте журналіста, то він вам пробачить..."


      Карикатура на скасовану зустріч Трампа і Путіна

      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Конфлікт в Азовському морі ЗМІ Карикатура
      Джерело: 24 Канал
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