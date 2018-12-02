Українські моряки в полоні Росії: американський журнал опублікував влучну карикатуру на Путіна

Після нападу Росії на українські судна в Азовському морі 25 листопада, на Кремль посипалась критика міжнародної спільноти і заклики звільнити полонених моряків.

Новина про агресію Росії рознеслась світовими ЗМІ і відобразилась, зокрема в карикатурах.

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Так, американська версія журналу The Week зобразила самовдоволеного Путіна, який тримає у заручниках українських моряків. На нього дивиться Трамп, і наче не помічаючи, що відбувається, говорить: "Мені подобаються люди, які не захоплювали..."

Сама карикатура підписана наче викривальним девізом, якого насправді, на переконання видання, дотримується очільник Білого дому: "Не засуджую російську агресію проти України".



Карикатура на Путіна і Трампа

Інший саркастичний малюнок присвячений скасованій зустрічі Трампа з Путіним на саміті G20 в Аргентині, яка все ж відбулась, хоч і не офіційно. Та нагадаємо, що у США до останнього переконували, що вона не відбудеться у жодному форматі, поки Росія не звільнить полонених моряків і не поверне судна Україні.

На карикатурі Путін стоїть в оточенні, очевидно, друзів-КДБістів, позаду висить план нападу на Україну. Керманич Кремля читає звістку про скасування зіутрічі з американським колегою у пресі. Тоді один з генералів висловлює думку: "Можливо, якщо ви вб'єте журналіста, то він вам пробачить..."



Карикатура на скасовану зустріч Трампа і Путіна