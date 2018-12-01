Трамп і Путін таки перетнулись на полях G20

Президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін таки зустрілись на полях саміту G20 в Аргентині. Лідери провели неофіційну розмову.

Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, пише The Hill.

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Сандерс зазначила, що зустріч була "неформальною".

Як зазвичай буває на багатосторонніх заходах, президент Трамп і перша леді мали низку неформальних розмов зі світовими лідерами під час вечері минулого вечора, в тому числі з президентом Путіним,

– сказала вона.

Раніше між Трампом і Путіним планувалась повноформатна зустріч, проте через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".



30 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині таки відбудеться, але "на ногах". Тоді США вкотре спробували, що зустріч Трампа з Путіним не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".



Та пропагандисти Росії продовжують гнути свою лінію. Зокрема, 1 грудня помічник президента РосіїЮрій Ушаков заявив, що представники адміністрації США "вийшли на контакт" з адміністрацією Кремля після невдалої зустрічі лідера РФ і Дональда Трампа. Йдеться про те, що глава Білого дому не потис руку Путіну під час саміту G20.