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      Трамп і Путін таки перетнулись на полях G20

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      У Білому домі заявили про неформальну розмову Трампа з Путіним в кулуарах саміту G20
      У Білому домі заявили про неформальну розмову Трампа з Путіним в кулуарах саміту G20 / Фото з відкритих джерел

      Президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін таки зустрілись на полях саміту G20 в Аргентині. Лідери провели неофіційну розмову.

      Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, пише The Hill.

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      Сандерс зазначила, що зустріч була "неформальною".

      Як зазвичай буває на багатосторонніх заходах, президент Трамп і перша леді мали низку неформальних розмов зі світовими лідерами під час вечері минулого вечора, в тому числі з президентом Путіним,
      – сказала вона.

      Раніше між Трампом і Путіним планувалась повноформатна зустріч, проте через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".

      30 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині таки відбудеться, але "на ногах". Тоді США вкотре спробували, що зустріч Трампа з Путіним не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".

      Та пропагандисти Росії продовжують гнути свою лінію. Зокрема, 1 грудня помічник президента РосіїЮрій Ушаков заявив, що представники адміністрації США "вийшли на контакт" з адміністрацією Кремля після невдалої зустрічі лідера РФ і Дональда Трампа. Йдеться про те, що глава Білого дому не потис руку Путіну під час саміту G20.

      Теги: Новини Росії Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін G20 Новини США
      Джерело: 24 Канал
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