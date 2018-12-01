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      "Я не здатен читати його думки": Трамп прокоментував скасовану зустріч з Путіним

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      Трамп прокоментував скасовану зустріч з Путіним
      Трамп прокоментував скасовану зустріч з Путіним / Фото з відкритих джерел

      Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не може дозволити відбутись "певним речам", які планує президент РФ Володимир Путін щодо України. Однак зустріч Трампа і Путіна відбудеться "у належний час".

      Про це повідомляє "Голос Америки".

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      Так, лідер США наголошує, що Вашингтон не може потурати агресивним діям Росії в Україні.

      Я не здатен читати його думки. Ніхто не може. Він знає, чого він прагне, але ми не можемо дозволити, щоб певні речі відбулись. Але вони відбулись. Я не можу бути частиною цього,
      – сказав він.

      При цьому Трамп підкреслив, що саме дії РФ щодо українських моряків у Керченській протоці стали причиною скасування ним зустрічі з Путіним. Однак він анонсував зустріч із Путіним у майбутньому. 

      "Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінусь із ним у належний час", – заявив президент США. 

      Раніше між Трампом і Путіним планувалась повноформатна зустріч, проте через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".

      30 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині таки відбудеться, але "на ногах". Тоді США вкотре спробували, що зустріч Трампа з Путіним не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".

      Та пропагандисти Росії продовжують гнути свою лінію. Зокрема, 1 грудня помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що представники адміністрації США "вийшли на контакт" з адміністрацією Кремля після невдалої зустрічі лідера РФ і Дональда Трампа. Йдеться про те, що глава Білого дому не потис руку Путіну під час саміту G20.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.
      2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

      29 листопада з'явилась інформація, що полонених військових вивезли до Москви у СІЗО. Проте у Меджлісі тоді заявили, що це фейк. Вранці 30 листопада омбудсвумен Росії Тетяна Москалькова повідомила, що українських військових моряків таки перевели у московське СІЗО. Того ж дня близько 100 депутатів Європейського парламенту звернулися до Високого Представника Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Могеріні та уряду європейських держав із закликом запровадити санкції проти Росії у зв'язку із агресією в Азовському морі. 

      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини США Дональд Трамп Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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