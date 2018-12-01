У Кремлі похизувались "контактами" із США попри скасування зустрічі Трампа і Путіна

У Путіна стверджують, що представники адміністрації США "вийшли на контакт" з адміністрацією Кремля після невдалої зустрічі лідера РФ і Дональда Трампа.

Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, пише ТАСС.

Читайте також: Саміт G20: Трамп і Путін не потисли руки, однак президент РФ знайшов собі іншого друга

Він наголосив, що представники обох країн домовились про "продовження робочого діалогу", в тому числі з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

Були контакти. Запропоновано по обидва боки продовжити контакти, в тому числі з самим Болтоном,

– сказав він.

При цьому Ушаков стверджує, що ініціатива щодо подальших контактів "належить американцям". Однак у Кремлі не знають, коли і як відбудеться наступна зустріч Путіна із Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним під час саміту G20 в Аргентині не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".



29 листопада Трамп скасував зустріч з Путіним через агресію Росію в Азовському морі. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".