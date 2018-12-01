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      У Кремлі похизувались "контактами" із США попри скасування зустрічі Трампа і Путіна

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      У Кремлі заявляють, що контактували із США попри скасування зустрічі Трампа і Путіна
      У Кремлі заявляють, що контактували із США попри скасування зустрічі Трампа і Путіна / Фото з відкритих джерел

      У Путіна стверджують, що представники адміністрації США "вийшли на контакт" з адміністрацією Кремля після невдалої зустрічі лідера РФ і Дональда Трампа.

      Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, пише ТАСС.

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      Він наголосив, що представники обох країн домовились про "продовження робочого діалогу", в тому числі з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

      Були контакти. Запропоновано по обидва боки продовжити контакти, в тому числі з самим Болтоном,
      – сказав він.

      При цьому Ушаков стверджує, що ініціатива щодо подальших контактів "належить американцям". Однак у Кремлі не знають, коли і як відбудеться наступна зустріч Путіна із Дональдом Трампом.

      Нагадаємо, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним під час саміту G20 в Аргентині не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".

      29 листопада Трамп скасував зустріч з Путіним через агресію Росію в Азовському морі. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".

      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини США G20 Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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