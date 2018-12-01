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      В Кремле похвастались "контактами" с США несмотря на отмену встречи Трампа и Путина

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      В Кремле похвастались "контактами" с США несмотря на отмену встречи Трампа и Путина
      / Фото из открытых источников

      У Путина утверждают, что представители администрации США "вышли на контакт" с администрацией Кремля после неудачной встречи лидера РФ и Дональда Трампа.

      Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

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      Он подчеркнул, что представители обоих стран договорились о "продолжении рабочего диалога", в том числе с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

      Были контакты. Предложено по обе стороны продолжить контакты, в том числе с самим Болтоном,
      – сказал он.

      При этом Ушаков утверждает, что инициатива относительно дальнейших контактов "принадлежит американцам". Однако в Кремле не знают, когда и как произойдет следующая встреча Путина с Дональдом Трампом.

      Напомним, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным во время саммита G20 в Аргентине не состоится ни в одном формате – ни полноформатно, ни "на ногах".

      29 ноября Трамп отменил встречу с Путиным из-за агрессии России в Азовском море. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

      Теги: Новости России Владимир Путин Новости политики Дональд Трамп G20 Новости США
      Источник: 24 Канал
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