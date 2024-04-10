Такое положение есть в обновленной и доработанной версии законопроекта о мобилизации, который внесут на голосование в парламент. По предварительным данным, его планируют внести в ВР в среду, 10 апреля, передает 24 Канал.

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Все мужчины должны обновить данные в ТЦК

В тексте законопроекта говорится, что все военнообязанные граждане в течение 60 дней после очередного указа Президента Украины должны обновить свои данные в ТЦК и СП. Сделать это можно в ЦНАП, через электронный кабинет призывника или непосредственно в военкомате. Заметим, что новый указ о продлении мобилизации должен быть подписан 13 мая.

Обяжут обновить данные не только граждан, которые живут в Украине, но и тех, кто проживает за рубежом. В тексте законопроекта объяснили, что, в случае пребывания за рубежом, военнообязанный должен сообщить свои данные в ТЦК. Сделать это можно несколькими способами:

отправить сообщение на электронный адрес,

сообщить по телефону,

обновить данные через электронный кабинет призывника.

Обратите внимание! Это положение есть в законопроекте, который только будут вносить на голосование. Окончательное решение народные депутаты будут принимать в парламенте во время голосования. Стоит учитывать, что некоторые положения могут измениться в финальной версии законопроекта.

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