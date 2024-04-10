Таке положення є в оновленій та доопрацьованій версії законопроєкту про мобілізацію, який внесуть на голосування до парламенту. За попередніми даними, його планують внести до ВР у середу, 10 квітня, передає 24 Канал.

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Усі чоловіки повинні оновити дані у ТЦК

У тексті законопроєкту мовиться, що усі військовозобов'язані громадяни протягом 60 днів після чергового указу Президента України повинні оновити свої дані у ТЦК та СП. Зробити це можна у ЦНАП, через електронний кабінет призовника чи безпосередньо у військкоматі. Зауважимо, що новий указ про продовження мобілізації має бути підписано 13 травня.

Зобов'яжуть оновити дані не лише громадян, які живуть в Україні, а й тих, хто проживає за кордоном. У тексті законопроєкту пояснили, що, у разі перебування за кордоном, військовозобов'язаний повинен повідомити свої дані до ТЦК. Зробити це можна у кілька способів:

надіслати повідомлення на електронну адресу,

повідомити телефоном,

оновити дані через електронний кабінет призовника.

Зверніть увагу! Це положення є у законопроєкті, який лише вноситимуть на голосування. Остаточне рішення народні депутати ухвалюватимуть у парламенті під час голосування. Варто зважати, що деякі положення можуть змінитися у фінальній версії законопроєкту.

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