Так комітет остаточно визначив обов'язковість наявності е-кабінету у військовозобов'язаних громадян. У сесійну залу цей документ мають винести вже 10 квітня.

До теми Із законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію, – ЗМІ

Що буде з е-кабінетом для військовозобов'язаних

Згідно з висновком комітету щодо другого читання законопроєкту, який мають журналісти, відомо, що громадяни, що перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку можуть зареєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста. За даними висновку, це право, а не обов‘язок.

Водночас під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати з собою військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. У прикордонній смузі й на пунктах пропуску через державний кордон військово-обліковий документ може вимагати пред'явити прикордонник.

Варто зазначити, що секретар оборонного Комітету ВР Роман Костенко наголосив, що наразі законопроєкт про мобілізацію готовий до розгляду в залі парламенту. За словами нардепа, 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися.

Зверніть увагу! Остаточне рішення щодо законопроєкту депутати ухвалюватимуть на сесії парламенту шляхом голосування. Цілком ймовірно, що деякі з положень, згаданих вище, можуть бути змінені в остаточній версії документа.

Що ще комітет рекомендував у законопроєкті