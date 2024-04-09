Водночас комітет, на прохання головнокомандувача ЗСУ прибрав норму про демобілізацію і ротацію військових. Також були рішення й щодо оновлення даних у ТЦК для чоловіків, що перебувають за кордоном.

До теми Комітет з питань оборони завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію: коли голосуватиме Рада

У законопроєкті лишили певні обмеження для ухилянтів

Члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що в законопроєкті про мобілізацію, який підготували до другого читання, залишилося обмеження для ухилянтів.

Це стосуватиметься обмеження на керування транспортним засобом, поки військовозобов'язаний не прийде в ТЦК,

– пояснив народний депутат.

Крім того, за словами Веніславського, проєкт закону передбачає, що консульські послуги за кордоном надаватимуть громадянам України, якщо ті мають військово-обліковий документ. Те саме стосуватиметься і переоформлення паспортів за кордоном.

"Якщо вони свої персональні дані не оновили, то під час отримання консульських послуг вони зможуть це зробити за допомогою представників дипломатичних установ України за кордоном. Тобто консульські послуги будуть надаватися, але одночасно необхідно буде оновити свої персональні дані в військово-облікових документах", – сказав член комітету ВР.

Веніславський наголосив, що нардепи передбачили також в законопроєкт можливість для чоловіків, що перебувають за кордоном, дистанційно оновити дані в ТЦК.

Зверніть увагу! Остаточне рішення щодо законопроєкту мають ухвалити народні депутати під час голосування в сесійній залі парламенту. Як наслідок, не виключено, що окремі положення, викладені вище, можуть бути змінені в остаточній версії законодавчої ініціативи.



