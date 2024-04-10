Так комитет окончательно определил обязательность наличия е-кабинета у военнообязанных граждан. В сессионный зал этот документ должны вынести уже 10 апреля.
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Что будет с е-кабинетом для военнообязанных
Согласно заключению комитета по второму чтению законопроекта, который имеют журналисты, известно, что граждане, состоящих на воинском учете, в добровольном порядке могут зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. По данным заключения, это право, а не обязанность.
В то же время во время проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского. В пограничной полосе и на пунктах пропуска через государственную границу военно-учетный документ может потребовать предъявить пограничник.
Стоит отметить, что секретарь оборонного Комитета ВР Роман Костенко отметил, что сейчас законопроект о мобилизации готов к рассмотрению в зале парламента. По словам нардепа, 13 членов комитета проголосовали за, 5 – воздержались.
Что еще комитет рекомендовал в законопроекте
- По просьбе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из законопроекта убрали пункт о демобилизации и ротации военных. Эти положения будут рассматривать в отдельных законопроектах, которые должен представить Кабмин.
- Кроме того, по решению комитета в законопроекте оставили ограничения для уклонистов. По словам нардепа Федора Вениславского они будут касаться ограничения управления транспортом. Но только по решению суда.
- Также вместо срочной службы планируют ввести базовую военную службу, которую будут проходить граждане 18 – 25 лет. Люди смогут сами выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста.
- В то же время военнообязанные от 18 до 60 лет смогут получить документы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, только если будут иметь военно-учетные документы. То же касается и паспорта и загранпаспорта