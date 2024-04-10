Так комитет окончательно определил обязательность наличия е-кабинета у военнообязанных граждан. В сессионный зал этот документ должны вынести уже 10 апреля.

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Что будет с е-кабинетом для военнообязанных

Согласно заключению комитета по второму чтению законопроекта, который имеют журналисты, известно, что граждане, состоящих на воинском учете, в добровольном порядке могут зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. По данным заключения, это право, а не обязанность.

В то же время во время проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского. В пограничной полосе и на пунктах пропуска через государственную границу военно-учетный документ может потребовать предъявить пограничник.

Стоит отметить, что секретарь оборонного Комитета ВР Роман Костенко отметил, что сейчас законопроект о мобилизации готов к рассмотрению в зале парламента. По словам нардепа, 13 членов комитета проголосовали за, 5 – воздержались.

Обратите внимание! Окончательное решение по законопроекту депутаты будут принимать на сессии парламента путем голосования. Вполне вероятно, что некоторые из положений, упомянутых выше, могут быть изменены в окончательной версии документа.

Что еще комитет рекомендовал в законопроекте