У новом законопроекте предусмотрена бронь от призыва для многих граждан. Однако заметим, что в проект еще могут внести изменения.

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Кто может получить бронь после принятия нового законопроекта

Согласно тексту законопроекта, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу:

В государственных органах на должностях государственной службы категории "А", глав областных, районных советов, сельских, поселковых, городских голов. А также до 50% военнообязанных государственной службы категории "Б", "В", в органах местного самоуправления;

В Нацполиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Службе государственной охраны, судах, других государственных органах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах;

На предприятиях и учреждениях, которым установлены мобилизационные задачи в случае, если это необходимо для выполнения мобилизационных задач;

На предприятиях и учреждениях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе обеспечивают потребности Вооруженных сил Украины. Критерии и порядок определения предприятий критически важными определяет Кабмин.

Документом также предусмотрено, что порядок и организацию бронирования, критерии определяет Кабинет министров Украины.

Что будет с военнообязанными, которые уже получили бронь

Военнообязанных, которые уже получили бронь на период мобилизации, хотят обязать уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в ТЦК и СП.

Отметим, что новый проект закона о мобилизации подали в Верховную Раду 30 января. Представительница Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что теоретически этот законопроект могут принять в марте.