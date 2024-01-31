Представительница Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что теоретически этот законопроект может быть одобрен в марте.

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Законопроект могут принять в марте

Фриз объяснила что теоретически до 13 февраля должны быть внесены альтернативные законопроекты. И профильный комитет может рассмотреть эти законопроекты для принятия решения.

После того как главный профильный комитет примет свое решение законопроект может попасть на рассмотрение в парламент.

Если все заинтересованы в том чтобы не тормозить этот процесс, то по большому счету он может быть рассмотрен в первом чтении... где-то до 19-20 февраля

– сказала она.

После принятия проекта закона в первом чтении начинают подавать правки к рассмотрению во втором чтении. Этот процесс может длиться 14 или 7 дней.

Соответственно после этого срока будет готовиться законопроект ко второму чтению и это уже мы выходим на март месяц

– объяснила Фриз.

Что предшествовало