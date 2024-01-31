Представительница Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что теоретически этот законопроект может быть одобрен в марте.
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Законопроект могут принять в марте
Фриз объяснила что теоретически до 13 февраля должны быть внесены альтернативные законопроекты. И профильный комитет может рассмотреть эти законопроекты для принятия решения.
После того как главный профильный комитет примет свое решение законопроект может попасть на рассмотрение в парламент.
Если все заинтересованы в том чтобы не тормозить этот процесс, то по большому счету он может быть рассмотрен в первом чтении... где-то до 19-20 февраля
– сказала она.
После принятия проекта закона в первом чтении начинают подавать правки к рассмотрению во втором чтении. Этот процесс может длиться 14 или 7 дней.
Соответственно после этого срока будет готовиться законопроект ко второму чтению и это уже мы выходим на март месяц
– объяснила Фриз.
Что предшествовало
- 30 января в Раду подали обновленный законопроект о мобилизации. Напомним что первый раз документ отозвали забрав на доработку.
- В Минобороны заявили что в документе учли комментарии и замечания совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами.
- В частности депутаты предлагают оставить освобожденными от службы всех людей с инвалидностью. Однако новый законопроект предусматривает проверку. Те кто стал инвалидом II и III групп (кроме военнослужащих) после 24 февраля 2022 года должны пройти переосвидетельствование.