Представниця Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз заявила, що теоретично цей законопроєкт може бути схвалений у березні.
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Законопроєкт можуть прийняти у березні
Фріз пояснила, що теоретично до 13 лютого мають бути внесені альтернативні законопроєкти. І профільний комітет може розглянути ці законопроєкти для ухвалення рішення.
Після того, як головний профільний комітет ухвалить своє рішення, законопроєкт може потрапити на розгляд у парламент.
Якщо всі зацікавлені в тому, щоб не гальмувати цей процес, то за великим рахунком він може бути розглянутий в першому читанні… десь до 19-20 лютого,
– сказала вона.
Після ухвалення проєкту закону у першому читанні починають подавати правки до розгляду у другому читанні. Цей процес може тривати 14 або 7 днів.
Відповідно, після цього терміну буде готуватися законопроєкт до другого читання і це вже ми виходимо на березень місяць,
– пояснила Фріз.
Що передувало
- 30 січня у Раду подали оновлений законопроєкт про мобілізацію. Нагадаємо, що перший раз документ відкликали, забравши на доопрацювання.
- У Міноборони заявили, що в документі врахували коментарі та зауваження спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами.
- Зокрема депутати пропонують залишити звільненими від служби всіх людей з інвалідністю. Однак новий законопроєкт передбачає перевірку. Ті, хто став інвалідом II та III груп (окрім військовослужбовців) після 24 лютого 2022 року мають пройти переогляд.