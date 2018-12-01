За яких умов Трамп зустрінеться з Путіним: США висунули недвозначні вимоги

Зустріч президента США Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним залежить від подальших кроків Росії щодо України.

Скасуванням зустрічі з російським президентом глава Білого дому хотів надіслати Кремлю недвозначне повідомлення – Росія має повернути українських моряків та судна на батьківщину, заявив держсекретар США Майк Помпео заявив в інтерв'ю CNN.

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Відтак призначення дати переговорів між Трампом і Путіним буде розглядатись тільки після того, як українські військовополонені будуть звільнені.

Президент хотів надіслати чіткий сигнал, що ми вважаємо таку поведінку неприйнятною, тому ми скасували зустріч. Трамп вирішив, що правильним вчинком буде сказати росіянам: поверніть моряків, поверніть українські кораблі, вони їхні, люди мають бути повернуті додому, до їхніх родин. Він хотів надіслати недвозначне повідомлення, що росіянам потрібно змінити цю ситуацію,

– прокоментував Помпео.

Він наголосив, що рішення про скасування зустрічі під час саміту G20 в Аргентині було виваженим.

"Ми провели ретельну оцінку, ми обдумали можливість, ми обдумали повідомлення, яке ми надішлемо, і президент Трамп ухвалив рішення, що це буде вірним підходом з огляду на події напередодні саміту G20", – підсумував держсекретар.

Раніше між Трампом і Путіним планувалась повноформатна зустріч, проте через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".



30 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині таки відбудеться, але "на ногах". Тоді США вкотре спробували, що зустріч Трампа з Путіним не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".



Та пропагандисти Росії продовжують гнути свою лінію. Зокрема, 1 грудня помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що представники адміністрації США "вийшли на контакт" з адміністрацією Кремля після невдалої зустрічі лідера РФ і Дональда Трампа. Йдеться про те, що глава Білого дому не потис руку Путіну під час саміту G20.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада з'явилась інформація, що полонених військових вивезли до Москви у СІЗО. Проте у Меджлісі тоді заявили, що це фейк. Вранці 30 листопада омбудсвумен Росії Тетяна Москалькова повідомила, що українських військових моряків таки перевели у московське СІЗО. Того ж дня близько 100 депутатів Європейського парламенту звернулися до Високого Представника Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Могеріні та уряду європейських держав із закликом запровадити санкції проти Росії у зв'язку із агресією в Азовському морі.