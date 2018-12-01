При каких условиях Трамп встретится с Путиным: США выдвинули недвусмысленные требования

Встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным зависит от дальнейших шагов России в отношении Украины.

Отменой встречи с российским президентом глава Белого дома хотел отправить Кремлю недвусмысленное сообщение – Россия должна вернуть украинских моряков и судна на родину, заявил госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью CNN.

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Следовательно назначение даты переговоров между Трампом и Путиным будет рассматриваться только после того, как украинские военнопленные будут освобождены.

Президент хотел послать четкий сигнал, что мы считаем такое поведение неприемлемым, поэтому мы отменили встречу. Трамп решил, что правильным поступком будет сказать россиянам: верните моряков, верните украинские корабли, они их, люди должны быть возвращены домой, к их семьям. Он хотел направить недвусмысленное сообщение, что россиянам нужно изменить эту ситуацию,

– прокомментировал Помпео.

Он подчеркнул, что решение об отмене встречи во время саммита G20 в Аргентине было взвешенным.

"Мы провели тщательную оценку, мы обдумали возможность, мы обдумали сообщение, которое мы пошлем, и президент Трамп принял решение, что это будет верным подходом, учитывая события накануне саммита G20", – подытожил госсекретарь.

Ранее между Трампом и Путиным планировалась полноформатная встреча, однако из-за агрессии России в Азовском море 29 ноября Трамп ее отменил. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине все-таки состоится, но "на ногах". Тогда США в очередной раз повторили, что встреча Трампа с Путиным не состоится ни в одном формате -ни полноформатно, ни "на ногах".

И пропагандисты России продолжают гнуть свою линию. В частности, 1 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители администрации США "вышли на контакт" с администрацией Кремля после неудачной встречи лидера РФ и Дональда Трампа. Речь идет о том, что глава Белого дома не пожал руку Путину во время саммита G20.

Что случилось на Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



29 ноября появилась информация, что пленных военных вывезли в Москву в СИЗО. Однако в Меджлисе тогда заявили, что это фейк. Утром 30 ноября омбудсвумен России Татьяна Москалькова сообщила, что украинских военных моряков все-таки перевели в московское СИЗО. В тот же день около 100 депутатов Европейского парламента обратились к Высокому Представителю Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Федерике Могерини и правительству европейских государств с призывом ввести санкции против России в связи с агрессией в Азовском море.