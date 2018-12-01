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      "Я не способен читать его мысли": Трамп прокомментировал отмененную встречу с Путиным

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      Трамп прокомментировал отмененную встречу с Путиным
      Трамп прокомментировал отмененную встречу с Путиным / Фото из открытых источников

      Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не может позволить состояться "определенным вещам", которые планирует президент РФ Владимир Путин в отношении Украины. Однако встреча Трампа и Путина состоится "в надлежащее время".

      Об этом сообщает "Голос Америки".

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      Так, лидер США отмечает, что Вашингтон не может потакать агрессивным действиям России в Украине.

      Я не способен читать его мысли. Никто не может. Он знает, чего он хочет, но мы не можем позволить, чтобы некоторые вещи произошли. Но они состоялись. Я не могу быть частью этого,
      – сказал он.

      При этом Трамп подчеркнул, что именно действия РФ в отношении украинских моряков в Керченском проливе стали причиной отмены им встречи с Путиным. Однако он анонсировал встречу с Путиным в будущем.

      "Мне кажется, что у нас очень хорошие отношения, и думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными. Я считаю это важным. Я встречусь с ним в положенное время", – заявил президент США.

      Ранее между Трампом и Путиным планировалась полноформатная встреча, однако из-за агрессии Россию в Азовском море 29 ноября Трамп ее отменил. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

      30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине все-таки состоится, но "на ногах". Тогда США в очередной раз попытались, что встреча Трампа с Путиным не состоится ни в одном формате - ни полноформатно, ни "на ногах".

      И пропагандисты России продолжают гнуть свою линию. В частности, 1 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители администрации США "вышли на контакт" с администрацией Кремля после неудачной встречи лидера РФ и Дональда Трампа. Речь идет о том, что глава Белого дома не пожал руку Путину во время саммита G20.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море. 

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября появилась информация, что пленных военных вывезли в Москву в СИЗО. Однако в Меджлисе тогда заявили, что это фейк. Утром 30 ноября омбудсвумен России Татьяна Москалькова сообщила, что украинских военных моряков все-таки перевели в московское СИЗО. В тот же день около 100 депутатов Европейского парламента обратились к Высокому Представителю Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Федерике Могерини и правительству европейских государств с призывом ввести санкции против России в связи с агрессией в Азовском море.

      Теги: Конфликт в Азовском море Владимир Путин Дональд Трамп Новости США Украина – Россия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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