Трамп и Путин таки пересеклись на полях G20

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин все-таки встретились на полях саммита G20 в Аргентине. Лидеры провели неофициальный разговор.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет The Hill.

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Сандерс отметила, что встреча была "неформальной".

Как обычно бывает на многосторонних мероприятиях, президент Трамп и первая леди имели ряд неформальных бесед с мировыми лидерами во время ужина прошлым вечером, в том числе с президентом Путиным,

– сказала она.

Ранее между Трампом и Путиным планировалась полноформатная встреча, однако из-за агрессии России в Азовском море 29 ноября Трамп ее отменил. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине-таки состоится, но "на ногах". Тогда США в очередной раз попытались, что встреча Трампа с Путиным не состоится ни в одном формате - ни полноформатно, ни "на ногах".

И пропагандисты России продолжают гнуть свою линию. В частности, 1 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители администрации США "вышли на контакт" с администрацией Кремля после неудачной встречи лидера РФ и Дональда Трампа. Речь идет о том, что глава Белого дома не пожал руку Путину во время саммита G20.