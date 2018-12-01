Трамп и Путин таки пересеклись на полях G20
Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин все-таки встретились на полях саммита G20 в Аргентине. Лидеры провели неофициальный разговор.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет The Hill.
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Сандерс отметила, что встреча была "неформальной".
Как обычно бывает на многосторонних мероприятиях, президент Трамп и первая леди имели ряд неформальных бесед с мировыми лидерами во время ужина прошлым вечером, в том числе с президентом Путиным,
– сказала она.
Ранее между Трампом и Путиным планировалась полноформатная встреча, однако из-за агрессии России в Азовском море 29 ноября Трамп ее отменил. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".
30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине-таки состоится, но "на ногах". Тогда США в очередной раз попытались, что встреча Трампа с Путиным не состоится ни в одном формате - ни полноформатно, ни "на ногах".
И пропагандисты России продолжают гнуть свою линию. В частности, 1 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители администрации США "вышли на контакт" с администрацией Кремля после неудачной встречи лидера РФ и Дональда Трампа. Речь идет о том, что глава Белого дома не пожал руку Путину во время саммита G20.
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