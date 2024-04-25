Про це повідомляють у Повітряних силах. Тривога почала ширитися Україною о 06:12.

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Ворог атакує ракетами

06:25, 25 квітня

Повітряна тривога поширилася на Київську, Черкаську й Кіровоградську області.


Мапа тривог в Україні станом на зараз / Скриншот

06:18, 25 квітня

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в напрямку Миргорода.

06:12, 25 квітня

В Сумській та Полтавській областях оголосили повітряну тривогу. Як згодом повідомили у Повітряних силах, причиною цього стала ракетна небезпека.