Про це повідомляють у Повітряних силах. Тривога почала ширитися Україною о 06:12.
Важливо Змінити цілі і максимально посили удари: Росія має мету до того, як надійде допомога від США
Ворог атакує ракетами
06:25, 25 квітня
Повітряна тривога поширилася на Київську, Черкаську й Кіровоградську області.
Мапа тривог в Україні станом на зараз / Скриншот
06:18, 25 квітня
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в напрямку Миргорода.
06:12, 25 квітня
В Сумській та Полтавській областях оголосили повітряну тривогу. Як згодом повідомили у Повітряних силах, причиною цього стала ракетна небезпека.