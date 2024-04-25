Об этом сообщают в Воздушных силах. Тревога начала распространяться по Украине в 06:12.
Важно Изменить цели и максимально усилить удары: Россия имеет цель до того, как поступит помощь от США
Враг атакует ракетами
06:25, 25 апреля
Воздушная тревога распространилась на Киевскую, Черкасскую и Кировоградскую области.
Карта тревог в Украине по состоянию на сейчас / Скриншот
06:18, 25 апреля
Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Миргорода.
06:12, 25 апреля
В Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу. Как позже сообщили в Воздушных силах, причиной этого стала ракетная опасность.