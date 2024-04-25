Об этом сообщают в Воздушных силах. Тревога начала распространяться по Украине в 06:12.

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Враг атакует ракетами

06:25, 25 апреля Воздушная тревога распространилась на Киевскую, Черкасскую и Кировоградскую области.

Карта тревог в Украине по состоянию на сейчас / Скриншот

06:18, 25 апреля Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Миргорода.