13:19
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      "Росія нічого ніколи не захоплювала": у Путіна зухвало відповіли Порошенку щодо агресії на Азові

      432 Читать новость на русском
      У Кремлі зухвало відповіли Порошенку щодо агресії на Азові
      У Кремлі зухвало відповіли Порошенку щодо агресії на Азові / Фото з відкритих джерел

      У Кремлі вважають усі звинувачення в агресії з боку України "абсолютно безпідставними". Там переконані, що такі твердження Київ озвучує лише для того, аби "спровокувати напруженість".

      Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російський "Інтерфакс".

      Читайте також: Теорія змови: Лавров помітив український слід у скасуванні зустрічі між Трампом та Путіним

      Представник Путіна так відреагував на заяву Президента України Петра Порошенка щодо планів Росії захопити українські міста Маріуполь і Бердянськ, щоб "пробити коридор" до окупованого Криму.

      Росія ніколи нічого не захоплювала і ніякі коридори нікуди не прокладала. Тому це абсолютно безпідставна заява і звинувачення Росії в чомусь,
      – заявив Пєсков

      За його словами, подібні заяви Порошенка – "це ще одна спроба якимось чином спровокувати напруженість", а також пов'язані з майбутніми президентськими виборами в Україні.

      Нагадаємо, раніше Петро Порошенко наголошував, що Росія посилила конфлікт на Азові з метою анексії всієї території України та руйнування всього державного апарату.

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      ВЗАЄМИНИ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ ПІСЛЯ ЕСКАЛАЦІ КОНФЛІКТУ НА АЗОВІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      сьогодні , 12:01 Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      Андрій Воропаєв 1988
      13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      сьогодні , 10:00 13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      Віталій Шабунін 906
      Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      Максим Карижський 1581
      Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      2 грудня , 22:01 Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2355
      Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      2 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      6849
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Нардепи не зможуть відкликати свої голоси за реструктуризацію кредитів
      3 липня 2015 , 11:15
      Тисячі земляків прийшли на похорон загиблого нацгвардійця під Радою
       3 вересня 2015 , 23:13
      Як буде відбуватися легалізація "євроблях" за новими законами: Відео
       22 листопада , 11:30
      "Чорна п’ятниця" для автомобілістів принесла дешеве пальне
       23 листопада , 08:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук