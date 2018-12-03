"Росія нічого ніколи не захоплювала": у Путіна зухвало відповіли Порошенку щодо агресії на Азові

У Кремлі вважають усі звинувачення в агресії з боку України "абсолютно безпідставними". Там переконані, що такі твердження Київ озвучує лише для того, аби "спровокувати напруженість".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російський "Інтерфакс".

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Представник Путіна так відреагував на заяву Президента України Петра Порошенка щодо планів Росії захопити українські міста Маріуполь і Бердянськ, щоб "пробити коридор" до окупованого Криму.

Росія ніколи нічого не захоплювала і ніякі коридори нікуди не прокладала. Тому це абсолютно безпідставна заява і звинувачення Росії в чомусь,

– заявив Пєсков

За його словами, подібні заяви Порошенка – "це ще одна спроба якимось чином спровокувати напруженість", а також пов'язані з майбутніми президентськими виборами в Україні.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко наголошував, що Росія посилила конфлікт на Азові з метою анексії всієї території України та руйнування всього державного апарату.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.