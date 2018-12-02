Теорія змови: Лавров помітив український слід у скасуванні зустрічі між Трампом та Путіним

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що українська влада могла використати "провокацію" в Азовському морі, щоб скасувати зустріч президентів Росії і США на саміті G20 в Аргентині.

Відповідну заяву очільник російського МЗС зробив, виступаючи на одному із російських телеканалів, передає Meduza.

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Я – не прихильник теорії змови і всіляких конспірологічних вигадок. Але останнім часом стало дуже багато збігів, коли напередодні значущих подій раптом відбувається якась провокація, яку потім тут же використовують для нагнітання санкційної риторики,

– сказав Лавров.

Зазначимо, що незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп скасував офіційну зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним в рамках G20, вони все ж провели неформальну розмову на полях саміту в Аргентині. Так, Путін розповів, що у розмові із Трампом нібито пояснив йому "своє бачення" російської атаки на українські кораблі в Азовському морі.

Раніше між Трампом і Путіним планувалась повноформатна зустріч, проте через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".



30 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині таки відбудеться, але "на ногах". Тоді США вкотре спробували, що зустріч Трампа з Путіним не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".



Та пропагандисти Росії продовжують гнути свою лінію. Зокрема, 1 грудня помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що представники адміністрації США "вийшли на контакт" з адміністрацією Кремля після невдалої зустрічі лідера РФ і Дональда Трампа. Йдеться про те, що глава Білого дому не потис руку Путіну під час саміту G20.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада з'явилась інформація, що полонених військових вивезли до Москви у СІЗО. Проте у Меджлісі тоді заявили, що це фейк. Вранці 30 листопада омбудсвумен Росії Тетяна Москалькова повідомила, що українських військових моряків таки перевели у московське СІЗО. Того ж дня близько 100 депутатів Європейського парламенту звернулися до Високого Представника Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Могеріні та уряду європейських держав із закликом запровадити санкції проти Росії у зв'язку із агресією в Азовському морі.