Протягом суботи ворог нещадно бив по Харкову. В місті пролунало не менше чотирьох вибухів.

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Що відомо про вибухи в Харкові

Містяни чули вибухи о пів на першу, повідомили кореспонденти Суспільного. Наразі в Україні є загроза тільки від ударних дронів, тож вибухи були пов'язані саме з ними.

О 00:39 Ігор Терехов повідомив про повторні вибухи. Пізніше стало відомо про наслідки.

Влучання "Шахеда" у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події,

– написав Терехов о першій ночі.

Окупанти запустили "Шахеди" пізно вночі 4 травня. Поки що тривога охопила не дуже багато регіонів, росіяни зосередилися саме на Харківщині та південних областях. Безпілотники перелетіли на Дніпропетровщину, ПС попередили про ударний БпЛА на Дніпро.

Моніторингові канали повідомляли, що біля Харкова було зосереджено до десятка дронів, але згодом їхня кількість різко зменшилася. Тепер же більшість дронів кружляє на Дніпропетровщині.

Важливо! 24 Канал збирає усю наявну інформацію про рух дронів уночі 5 травня у цьому матеріалі.

Наслідки ударів по Харкову вдень

Ворог поцілив у цивільне підприємство, спалахнула масштабна пожежа. Її гасили кілька годин, вогонь перекинувся на приватний будинок поруч.

Дим бачили на десять кілометрів від місця займання. На фото він має вражаючий вигляд – ніби декорації до фільму. На жаль, це наша страшна реальність.

Під час атаки постраждали щонайменше шестеро людей – усі були робітниками харчового підприємства. Новин про їхній стан поки нема.