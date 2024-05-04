Сьогодні росіяни вже неодноразово били по Харкову. Внаслідок ворожого "прильоту" у місті спалахнула потужна пожежа на виробничому підприємстві, поранення дістали кілька його працівників.

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Ворог знову б'є по Харкову

Близько 21:15 у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов закликав харківчан бути обережними.

Голова ОДА Олег Синєгубов повідомив про черговий "приліт". Посадовець зазначив, що профільні служби виїхали на огляд місця влучання.