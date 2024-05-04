Сегодня россияне уже неоднократно били по Харькову. В результате вражеского "прилета" в городе вспыхнул мощный пожар на производственном предприятии, ранения получили несколько его работников.
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Враг снова бьет по Харькову
Около 21:15 в Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов призвал харьковчан быть осторожными.
Глава ОГА Олег Синегубов сообщил об очередном "прилете". Чиновник отметил, что профильные службы выехали на осмотр места попадания.
Между тем, местные паблики публикуют фото Харькова после взрывов. Видно, как над городом поднялись клубы дыма.
Вечерний Харьков после взрывов / Фото соцсети
Следует отметить, что за 5 минут до того, как в Харькове раздались взрывы, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения с востока.
Оккупанты целый день не оставила Харьков в покое: что известно
- Тревожить харьковчан враг начал еще ночью – он запустил "Шахеды". В результате дроновой атаки в городе произошло 3 пожара. Предварительно пострадали 4 человека, из них один ребенок. Три женщины и 13-летний подросток. Игорь Терехов заметил, что все прилеты были по гражданской инфраструктуре.
- Уже днем 14:41 жители Харькова слышали взрыв. Россияне запускали КАБ.
- В результате удара управляемыми авиабомбами по селу Черкасские Тишки Харьковского района пострадала 74-летняя женщина. Она госпитализирована в медицинское учреждение.
- Около 15:30 оккупанты ударили по селу Слобожанское Харьковского района – вспыхнул дом и хозяйственные постройки. Погиб 49-летний гражданский мужчина.
- В 16:21 мэр города сообщил о очередных взрывах в Харькове. Известно, что в результате прилета произошел сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района города. Шесть работников ранены. Среди них – четыре женщины 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин. Рядом с предприятием вспыхнуло частное домовладение.
- Предварительно враг мог ударить С-300 из Белгородской области.