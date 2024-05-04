Утром 4 мая в Харькове прогремел взрыв. Ночью город оказался под ударом вражеских БПЛА типа "Шахед".

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В области – воздушная тревога

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о взрывах в Харькове. Пока никаких деталей неизвестно.

Перед этим Воздушные силы предупредили о том, что наблюдалась активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Кроме этого, там сообщали также об угрозе применения авиационных средств поражения.

Россия постоянно кроет огнем прифронтовые территории. В частности, под постоянными обстрелами находится Харьков.

Россияне имеют план захвата Харькова