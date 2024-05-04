Оккупационные власти в Луганской области начали отбирать у родителей новорожденных детей, если у отца или матери нет паспорта России. В ISW отметили, если это правда, то эти действия имеют признаки геноцида.

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Родители должны подтвердить гражданство России

Это нарушает Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. В отдельной статье указано, что "наложение мер, направленных на предотвращение рождаемости внутри группы", – это геноцид.

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор объяснил, что с 6 мая родители должны подтвердить гражданство России (хотя бы у одного из них) для выписки из роддома матери с новорожденным. Иначе оккупационные "власти" отберут ребенка.

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