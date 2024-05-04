Оккупационные власти в Луганской области начали отбирать у родителей новорожденных детей, если у отца или матери нет паспорта России. В ISW отметили, если это правда, то эти действия имеют признаки геноцида.
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Родители должны подтвердить гражданство России
Это нарушает Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. В отдельной статье указано, что "наложение мер, направленных на предотвращение рождаемости внутри группы", – это геноцид.
Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор объяснил, что с 6 мая родители должны подтвердить гражданство России (хотя бы у одного из них) для выписки из роддома матери с новорожденным. Иначе оккупационные "власти" отберут ребенка.
Сможет ли Украина освободить все оккупированные территории
- Способность Украины вернуть все завоеванные Россией территории будет зависеть от будущих решений на Западе, в Кремле и в Киеве. В частности, решающие станут способности всех сторон динамично менять ход войны.
- Отдельные американские чиновники возобновили обсуждение идеи "заморозить линии разграничения"там, где они есть. Они считают, что последнего пакета военной помощи США Украине может быть недостаточно для освобождения всех оккупированных Россией территорий.
- По данным ISW, масштаб и интенсивность прогнозируемой наступательной операции России летом 2024 года, которую планируется начать в июне, также остается непонятной. Сейчас российское военное командование активно оценивает и пересматривает планы своих летних наступательных действий, чтобы принять во внимание противостояние с лучше оснащенной украинской армией.