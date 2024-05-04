Окупаційна влада у Луганській області почала відбирати у батьків новонароджених дітей, якщо у батька або матері немає паспорта Росії. У ISW наголосили, якщо це правда, то ці дії мають ознаки геноциду.
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Батьки мають підтвердити громадянство Росії
Це порушує Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. У окремій статті зазначено, що "накладення заходів, спрямованих на запобігання народжуваності всередині групи", – це геноцид.
Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор пояснив, що із 6 травня батьки мають підтвердити громадянство Росії (хоча б у одного з них) для виписки з пологового будинку матері з новонародженим. Інакше окупаційна "влада" відбере дитину.
Чи зможе Україна звільнити всі окуповані території
- Здатність України повернути всі завойовані Росією території буде залежати від майбутніх рішень на Заході, в Кремлі та в Києві. Зокрема, вирішальні стануть спроможності всіх сторін динамічно змінювати хід війни.
- Окремі американські чиновники поновили обговорення ідеї "заморозити лінії розмежування" там, де вони є. Вони вважають, що останнього пакета військової допомоги США Україні може бути недостатньо для звільнення всіх окупованих Росією територій.
- За даними ISW, масштаб та інтенсивність прогнозованої наступальної операції Росії влітку 2024 року, яку планується розпочати в червні, також залишається незрозумілою. Наразі російське військове командування активно оцінює та переглядає плани своїх літніх наступальних дій, щоб взяти до уваги протистояння з краще оснащеною українською армією.