Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, посилення протиповітряної оборони ЗСУ системами Patriot допоможе захиститися від масових ударів російськими балістичними ракетами й планерними авіабомбами.

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Україні доведеться спершу використати допомогу

Окремі американські чиновники поновили обговорення ідеї "заморозити лінії розмежування" там, де вони є. Вони вважають, що останнього пакету військової допомоги США Україні може бути недостатньо для звільнення всіх окупованих Росією територій.

Водночас в Інституті вивчення війни зазначили, що робити подібні висновки станом на зараз зарано, оскільки зброя від Сполучених Штатів має спершу потрапити на фронт і продемонструвати відповідний ефект для просування Збройних Сил України.

Прихильники поточного пакета американської військової допомоги не стверджують, що він сам по собі дозволить Україні звільнити всі окуповані території. Зокрема, такі обговорення стосовно можливих кінцевих станів війни є дуже передчасним, оскільки президент США Джо Байден підписав законопроєкт лише кілька днів тому.

Зазначається, що доправлення американської військової допомоги в Україну займе кілька тижнів, перш ніж вона надійде до передових підрозділів і матиме відчутний вплив на полі бою.

Після отримання зброї, Силам оборони України доведеться спершу використати допомогу, що надходить від США для стабілізації лінії фронту та зупинки російського наступу, особливо на Авдіївському напрямку та в районі Часового Яру,

– йдеться у звіті.

Всі сторони можуть змінювати хід війни

За даними ISW, масштаб та інтенсивність прогнозованої наступальної операції Росії влітку 2024 року, що планується розпочати у червні, також залишається незрозумілою. Наразі російське військове командування активно оцінює та переглядає плани своїх літніх наступальних дій, щоб врахувати протистояння з краще оснащеною українською армією.

Українським військам доведеться оборонятися від російських літніх наступальних дій і не дозволити росіянам досягти оперативно значимих успіхів упродовж літніх місяців, перш ніж ЗСУ зможуть перехопити ініціативу в масштабах усього спектру воєнних дій і провести контрнаступальну операцію наприкінці 2024 або у 2025 році.

Аналітики наголошують, що ЗСУ також повинні розв'язати поточні проблеми з особовим складом шляхом підготовки нового особового складу, оснащення нових та відновлення старих підрозділів. Точні часові рамки цих зусиль, які, ймовірно, відіграватимуть значну роль у визначенні графіку майбутніх контрнаступальних операцій України, не визначені.

Згідно з оцінкою ISW, достатня і послідовна західна допомога матиме вирішальне значення для майбутніх українських контрнаступальних зусиль. Хоча США і Захід повинні будуть оперативно реагувати.

Адже українське військове командування визначає обсяг і спрямованість таких операцій та передає потреби України західним партнерам за кілька тижнів і місяців, що передують майбутнім контрнаступальним операціям.

Здатність України відновити всю свою територію у довгостроковій перспективі залежить від численних майбутніх рішень на Заході, в Кремлі та у Києві. Будь-які дискусії, в яких перспективи перемоги або поразки України розглядаються як заздалегідь визначені результати, ігнорують те, як всі залучені сторони можуть динамічно змінювати хід війни в Україні,

– додали в ISW.