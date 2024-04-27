Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко, зауваживши, що ракети HIMARS, яких сьогодні не вистачає на полі бою, з отриманням могли б бити по тилах противника, знищувати його наступальний потенціал та особовий склад.

Важливо Оперативно-стратегічна обстановка складна і має тенденцію до загострення, – Сирський

Потрібна зброя та військові

Нардеп наголосив, що головна проблема на фронті – військові, яким складно і яких немає ким замінити. Жодну операцію не можна провести, якщо не достатньо особового складу. Питання не в кількості. А в тому, що кожен воїн, який отримав поранення, повинен одразу замінюватися іншим солдатом.

Якщо цього не відбувається, ворог поступово отримує перевагу. Навіть у найскладніших боях, коли Сили оборони завдають серйозних втрат противнику, якщо у нього більше ресурсу та він має змогу вибивати наші сили й засоби, то буде відтягнення на інші території. Потім знову будування оборони біля нових населених пунктів.

Поки ми не налагодимо міцну оборону комбінованими шляхами – технічними, мобілізаційними та інформаційними – у нас будуть такі тактичні посування. У результаті це може призвести до якогось оперативного успіху, коли противник вийде на оперативний простір, обійшовши наші лінії оборони, тому, звичайно, до цього потрібно ставитись досить серйозно,

– підкреслив Роман Костенко.

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Україна вже втратила Авдіївку. Росіяни просунулися до села Очеретине, зробивши виступ. Мали відбуватися активні дії по відсічі окупантів, але вони перехопили ініціативу. Потрібно сподіватися, що зброя, яка невдовзі надійде, дасть можливість відновити або зробити паритет у цьому питанні.

Костенко наголосив, що здавати Часів Яр росіянам ніхто не збирається. Йде війна, бувають різні ситуації. Наше основне завдання – знищити натуральний потенціал противника. Наслідки – втримання і повернення територій. Якщо не ліквідувати російську армію, а просто її відкинути, це не означатиме, що завтра вона не повернеться.

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