Контактна група з питань обороноздатності України 26 квітня зібралася у 21-й раз. Засідання пройшло онлайн, на ньому виступив Володимир Зеленський.

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Що заявив Сирський

Поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об'єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження,

– написав головком.

Він повідомив, що також були виступи міністра оборони Рустема Умєрова і начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Сирський подякував учасникам та міністру оборони США Ллойду Остіну за послідовну підтримку України, Збройних Сил, військову допомогу з боку США та всіх союзників і партнерів.

Яскравий виступ Зеленського на "Рамштайні"-21

Президент звернувся до учасників засідання, нагадавши, що багато хто з них – колишні солдати. "Уявіть, що відчувають українські військові, коли не можуть відповісти на артилерійський вогонь ворога, бо бракує боєприпасів", – сказав він.

За словами українського лідера, наша держава потребує трьох видів озброєння, кожен з яких має чітке призначення. Артилерійські снаряди допоможуть зупинити просування окупантів. Росіяни скористалися зволіканням США з наданням допомоги і за пів року захопили низку населених пунктів. Зеленський закликав зупинити Путіна, який "вірить, що може пройти крізь руїни". А ще боєприпаси дозволять Силам оборони не тільки стримувати ворога і бути в обороні, а й планувати наступальні операції.

Зброя великої дальності потрібна, щоб змусити росіян не почуватися в безпеці на жодній частині окупованої території України. Зокрема, вже успішно працюють ATACMS і Storm Shadow / SCALP. А посилення ППО створить справжній повітряний щит над Україною, який захистить наші міста. Для цього необхідні сім комплексів Patriot і ракети до них.

Також Зеленський повідомив, що Україна формує нові бригади. Але воїнам потрібна зброя.

Вони знають, як перемогти. Вони мають перемогти. Та українські захисники потребують вашої підтримки – достатньої і вчасної. Ми потребуємо того самого, що й ви, якби ви були солдатами у цій війні,

– підсумував Зеленський.

Цікаво! На "Рамштайні" Ллойд Остін оголосив про один із найбільших пакетів допомоги Україні на 6 мільярдів доларів. Що в нього увійде – докладно читайте тут.