Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону розповів, що Збройні Сили України тримають під контролем дві третини Очеретиного та Соловйового.
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Що відбувається на Донеччині
За словами Волошина, щоб мати змогу прорвати нашу оборону на напрямку Новобахмутівка – Очеретине, Росія там ввела додаткові резерви. Мовиться про 55 мотострілецьку бригаду російської армії.
Наразі дві третини селища Очеретине під нашим контролем. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем,
– наголосив він.
Речник пояснив, що ситуація важка, але контрольована. Вживають заходів для того, щоб вибити звідти ворога.
Назар Волошин сказав, що у Соловйовому ситуація така ж: приблизно дві третини населеного пункту під контролем ЗСУ. Частина, куди прорвався ворог, все одно перебуває під вогневим контролем наших бійців.
Ситуація на фронті
- Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Ворог також завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Греківка та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни та південніше Зарічного на Донеччині.
- На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської та Нове, Виїмка, Спірне, Іванівське і Кліщіївка Донецької областей. На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 29 атак в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове.
- На Оріхівському напрямку окупанти 3 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.