Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону розповів, що Збройні Сили України тримають під контролем дві третини Очеретиного та Соловйового.

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За словами Волошина, щоб мати змогу прорвати нашу оборону на напрямку Новобахмутівка – Очеретине, Росія там ввела додаткові резерви. Мовиться про 55 мотострілецьку бригаду російської армії.

Наразі дві третини селища Очеретине під нашим контролем. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем,

– наголосив він.

Речник пояснив, що ситуація важка, але контрольована. Вживають заходів для того, щоб вибити звідти ворога.

Назар Волошин сказав, що у Соловйовому ситуація така ж: приблизно дві третини населеного пункту під контролем ЗСУ. Частина, куди прорвався ворог, все одно перебуває під вогневим контролем наших бійців.

Ситуація на фронті