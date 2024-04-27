Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Ворог також завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Понад 1100 окупантів та більш ніж 130 одиниць техніки: втрати ворога на 27 квітня

Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Сили оборони відбили атаки ворога біля Кислівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Греківка та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни та південніше Зарічного на Донеччині.

Росіяни штурмували позиції біля Дружелюбівки: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської та Новий, Виїмка, Спірне, Іванівське і Кліщіївка Донецької областей.

Ворог намагався штурмувати позиції біля Білогорівки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 29 атак в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове.

Наші захисники відбили атаки біля Очеретиного: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ стримують росіян біля Красногорівки: дивіться на карті

Як змінився фронт на Півдні

На Оріхівському напрямку окупанти 3 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Сили оборони відбили штурми біля Старомайорського: дивіться на карті

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Що відбувається на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 1 складу боєприпасів, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.