Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Ворог також завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Сили оборони відбили атаки ворога біля Кислівки: дивіться на карті
Росіяни штурмували позиції біля Дружелюбівки: дивіться на карті
Ворог намагався штурмувати позиції біля Білогорівки: дивіться на карті
Наші захисники відбили атаки біля Очеретиного: дивіться на карті
ЗСУ стримують росіян біля Красногорівки: дивіться на карті
Як змінився фронт на Півдні
Сили оборони відбили штурми біля Старомайорського: дивіться на карті
Що відбувається на інших напрямках
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 1 складу боєприпасів, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.