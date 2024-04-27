Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Ворог також завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Понад 1100 окупантів та більш ніж 130 одиниць техніки: втрати ворога на 27 квітня

Яка ситуація на Сході України

Сили оборони відбили атаки ворога біля Кислівки: дивіться на карті

Росіяни штурмували позиції біля Дружелюбівки: дивіться на карті

Ворог намагався штурмувати позиції біля Білогорівки: дивіться на карті

Наші захисники відбили атаки біля Очеретиного: дивіться на карті

ЗСУ стримують росіян біля Красногорівки: дивіться на карті

Як змінився фронт на Півдні

Сили оборони відбили штурми біля Старомайорського: дивіться на карті

Що відбувається на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 1 складу боєприпасів, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.