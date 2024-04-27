Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновения. Враг также нанес 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Какова ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении наши воины отбили 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Силы обороны отбили атаки врага возле Кисловки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Грековка и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны и южнее Заречного в Донецкой области.

Россияне штурмовали позиции возле Дружелюбовки: смотрите на карте

На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской и Новый, Выемка, Спорное, Ивановское и Клещиевка Донецкой областей.

Враг пытался штурмовать позиции возле Белогоровки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 29 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиновое.

Наши защитники отбили атаки возле Очеретино: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ сдерживают россиян возле Красногоровки: смотрите на карте

Как изменился фронт на Юге

На Ореховском направлении оккупанты 3 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино в Запорожье.

Силы обороны отбили штурмы возле Старомайорского: смотрите на карте

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Что происходит на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районах сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 1 склада боеприпасов, 3 средствах противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 1 склада материально-технических средств противника.