Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновения. Враг также нанес 12 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Силы обороны отбили атаки врага возле Кисловки: смотрите на карте
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Враг пытался штурмовать позиции возле Белогоровки: смотрите на карте
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ВСУ сдерживают россиян возле Красногоровки: смотрите на карте
Как изменился фронт на Юге
Силы обороны отбили штурмы возле Старомайорского: смотрите на карте
Что происходит на других направлениях
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районах сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 1 склада боеприпасов, 3 средствах противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 1 склада материально-технических средств противника.