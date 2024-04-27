Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона рассказал, что Вооруженные Силы Украины держат под контролем две трети Очеретино и Соловьево.

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Что происходит на Донбассе

По словам Волошина, чтобы иметь возможность прорвать нашу оборону в направлении Новобахмутовка – Очеретино, Россия там ввела дополнительные резервы. Речь идет о 55-й мотострелковой бригаде российской армии.

Сейчас две трети поселка Очеретино находится под нашим контролем. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем,

– подчеркнул он.

Спикер объяснил, что ситуация тяжелая, но контролируемая. Там принимаются меры для того, чтобы выбить оттуда врага.

Назар Волошин сказал, что в Соловьево ситуация такая же: примерно две трети населенного пункта под контролем ВСУ. Часть, куда прорвался враг, все равно находится под огневым контролем наших бойцов.

Ситуация на фронте