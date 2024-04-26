Він оголосив про виділення 6 мільярдів доларів на виготовлення та закупівлю озброєння для Збройних Сил України. Про те, що увійде в пакет та яке значення це має для України, американський посадовець розповів під час брифінгу, інформує 24 Канал.

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Інвестували у виробників

Сполучені Штати сьогодні, 26 квітня, виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 мільярдів доларів. Як зазначив Остін, це дозволить США закуповувати зброю, яку виробляють американські підприємства. Остін додав, що цей пакет допомоги є найбільшим.

Якщо говорити про терміни виготовлення необхідних систем, то це повністю залежить від виробників. Деякі "платформи" потребують часу для цього, як і деякі снаряди. Однак очільник оборонного відомства США запевнив усіх, що Сполучені Штати будуть рухатися у цьому напрямку так швидко, наскільки це буде можливо.

Ми інвестуємо у виробників, аби вони розширили свої спроможності й нам це дозволяє закон про нове фінансування. Це ті самі можливості, про які ми говорили, це перехоплювачі для протиповітряної оборони, це артилерійські системи й боєприпаси. Їм (ЗСУ – 24 Канал) потрібні броньовані машини, їм потрібні матеріали на технічне забезпечення. Всі ці речі включені у цей пакет,

– наголосив він.

Як це допоможе Україні

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун також висловився стосовно надання цієї частини пакета допомоги нашій державі. За його словами, ця підтримка зможе надати нашій Україні "більшу гнучкість".

"Як ви знаєте, ми дуже цінуємо схвалення закону про додаткове фінансування. До того українці мусили заощаджувати та економити боєприпаси. Зараз ми сподіваємося, що вони зможуть більш ефективно використовувати свої можливості", – додав він.

Що увійде у цю частину пакета

Згідно з даними Міноборони США, до пакета належатимуть критично важливі засоби перехоплення, більше безпілотників та іншого обладнання. ЗСУ зможуть отримати: