Он объявил о выделении 6 миллиардов долларов на изготовление и закупку вооружения для Вооруженных Сил Украины. О том, что войдет в пакет и какое значение это имеет для Украины, американский чиновник рассказал во время брифинге, информирует 24 Канал.

Смотрите также Крупнейшая программа по объемам: США объявили о направлении 6 миллиардов на оружие для Украины

Инвестировали в производителей

Соединенные Штаты сегодня, 26 апреля, выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 миллиардов долларов. Как отметил Остин, это позволит США закупать оружие, которое производят американские предприятия. Остин добавил, что этот пакет помощи является самым большим.

Если говорить о сроках изготовления необходимых систем, то это полностью зависит от производителей. Некоторые платформы требуют времени для этого, как и некоторые снаряды. Однако глава оборонного ведомства США заверил всех, что Соединенные Штаты будут двигаться в этом направлении так быстро, насколько это будет возможно.

Мы инвестируем в производителей, чтобы они расширили свои возможности, и нам это позволяет закон о новом финансировании. Это те же возможности, о которых мы говорили, это перехватчики для противовоздушной обороны, это артиллерийские системы и боеприпасы. Им (ВСУ – 24 Канал) нужны бронированные машины, им нужны материалы на техническое обеспечение. Все эти вещи включены в этот пакет,

– подчеркнул Остин.

Как это поможет Украине

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун также высказался относительно предоставления этой части пакета помощи нашему государству. По его словам, эта поддержка сможет предоставить нашей Украине "большую гибкость".

"Как вы знаете, мы очень ценим принятие закона о дополнительном финансировании. До этого украинцы должны были экономить и экономить боеприпасы. Сейчас мы надеемся, что они смогут более эффективно использовать свои возможности", – добавил он.

Что войдет в эту часть пакета

Согласно данным Минобороны США, в пакет войдут критически важные средства перехвата, больше беспилотников и другого оборудования. ВСУ смогут получить: