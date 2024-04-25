З кожним днем утримувати оборону стає дедалі важче, адже навіть укріплені місця не витримують ударів планерних бомб. У виданні зазначають, що підтримка від США зможе значно підвищити шанси ЗСУ на утримання своїх позицій.

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Ситуація у Часовому Яру

Наступ росіян на Часів Яр дається дуже великою ціною, адже, щоб дістатися до міста, їм потрібно перейти канал, який пролягає через схід міста, а потім піднятися на крутий пагорб.

У виданні зазначають, що додаткові системи повітряної оборони, які з'являться після надання допомоги від партнерів, можливо, дозволить збити російські літаки, які випускають планерні бомби – важкі, радянські бомби, які Росія модифікувала, додавши дешеві крила та системи супутникової навігації, щоб їх можна було запускати здалеку, а не просто скидати.

Втім, у ЗСУ є проблеми, які не здатна вирішити американська допомога. Українські військові виснажені внаслідок місяців безперервних боїв, а у Києва не вистачає людей, щоб провести ротацію.

Ми можемо відповідати тільки тоді, коли ми на 100% впевнені в мішені,

– наголосив один із солдатів, вказуючи на складні умови, в яких доводиться діяти українським силам.

38-річний воїн ЗСУ із позивним "Кіпіш" розповів, що з 110 людей у його роті лише 35 можуть продовжувати вести бойові дії, решта відновлюються після поранень. Він зазначив, що з шести чоловік у траншеї, четверо були поранені внаслідок вибуху гранати, яку скинули з російського дрона.

"Навіть наші командири з нами в окопах, тому що у нас не вистачає людей", – зауважив він.

Росіяни рівняють із землею Часів Яр

Журналісти зазначають, що практично від кожного будинку у Часовому Яру залишилися лише руїни. Вони зазначають, що у місті постійно стоїть тонкий шар пилу через постійні обстріли, який осідає та перефарбовує усе в сірий колір.

За словами українських посадовців, в місті залишилось приблизно 700 цивільних осіб, раніше у місті проживало 12 000 осіб.

Також зазначається, що Україні не вистачає артилерії. 50-річний водій, який займається евакуацією поранених, розповів, що він часто запитує по рації чи буде артилерійська підтримка, на що чує відповідь: "вибачте, маємо обмежену кількість снарядів".

Українські війська, командувачі і штурмові відділи однаково кажуть, що багато з цих проблем будуть вирішені, коли їх запаси артилерійських боєприпасів будуть поповнені. Вони зазначають, що з більшим артилерійським прикриттям, вони також будуть мати менше втрат.

Однак військові аналітики зазначають, що боротьба за утримання міста все одно коштуватиме дорого. Усе через те, що Росія – величезна країна з населенням у чотири рази більше, ніж в України, тому вони легше справляються із втратами.