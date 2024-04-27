Об этом 24 Канала рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко, заметив, что ракеты HIMARS, которых сегодня не хватает на поле боя, с получением могли бы бить по тылам противника, уничтожать его наступательный потенциал и личный состав.

Важно Оперативно-стратегическая обстановка сложна и имеет тенденцию к обострению, – Сырский

Нужно оружие и военные

Нардеп подчеркнул, что главная проблема на фронте – военные, которым сложно и которых не кем заменить. Никакую операцию нельзя провести, если недостаточно личного состава. Вопрос не в количестве. А в том, что каждый воин, получивший ранение, должен сразу заменяться другим солдатом.

Если этого не происходит, враг постепенно получает преимущество. Даже в самых сложных боях, когда Силы обороны наносят серьезные потери противнику, если у него больше ресурса и он может выбивать наши силы и средства, это будет сдвиг на другие территории. Затем снова строительство обороны возле новых населенных пунктов.

Пока мы не наладим крепкую оборону комбинированными путями – техническими, мобилизационными и информационными – у нас будут такие тактические сдвиги. В результате это может привести к некоему оперативному успеху, когда противник выйдет на оперативное пространство, обойдя наши линии обороны, поэтому, конечно, к этому нужно относиться достаточно серьезно,

– подчеркнул Роман Костенко.

Ситуация на Востоке: смотрите видео

Украина уже потеряла Авдеевку. Россияне продвинулись к селу Очеретино, сделав выступ. Должны были проходить активные действия по отпору оккупантов, но они перехватили инициативу. Нужно надеяться, что оружие, которая вскоре поступит, позволит восстановить или сделать паритет в этом вопросе.

Костенко отметил, что сдавать Часов Яр россиянам никто не собирается. Идет война, бывают разные ситуации. Наша основная задача – уничтожить натуральный потенциал противника. Последствия – содержание и возврат территорий. Если не ликвидировать русскую армию, а просто ее отвергнуть, это не будет означать, что завтра она не вернется.

Актуальные новости о Часовом Яру