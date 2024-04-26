Такой информацией в разговоре с 24 Каналом поделился командир взвода разведки бригады "Рубеж", офицер Национальной гвардии Украины Максим Матвийчук, заметив, что враг изменил тактику наступления.

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Наступают с флангов

Как отметил военный, противник отказался от "лобовой атаки" на Часов Яр. Зато пробует обойти населенный пункт, пытаясь концентрировать силы и средства на флангах – возле сел Ивановское и Богдановка.

Не стихают артиллерийские и авиационные обстрелы. Оккупанты уничтожают любую инфраструктуру, в частности в Часовом Яру. Вражеские штурмы происходят пока только днем. Благодаря силе в технике, подъезжая к фронту, россияне пытаются выбить Силы обороны с подготовленных позиций до линии канала Северский Донец.

Пробуют хотя бы создать плацдарм на нем, но пока 90% всех штурмов заканчиваются провалом и большой потерей численности врага,

– отметил Матвийчук.

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Захват дается сложно

Офицер НГУ отметил, что украинским военным выгодное расположение, ведь Часов Яр – это господствующая высота, с которой видно почти каждое вражеское движение до Бахмута. Река Северский Донец делает невозможным продвижение российской техники. Это рукотворный канал, который полностью залит бетоном.

Там расположен укрепленный район Сил обороны, который противник не сможет спокойно взять. Сложности возникнут также из-за того, что оккупанты уже сами находятся на возвышенности. Есть лишь несколько мест, куда они могут попытаться ударить.

Но мои собратья полностью готовы к этому. Там до сих пор проводятся дополнительные инженерные оборудования. Просто так противник не сможет пройти. Для них взятие Часового Яра – пиррова победа, то есть никак не могут взять. Каждый кусочек земли стоит слишком много человеческих ресурсов и техники,

– сказал Максим Матвийчук.

Если личный состав враг может восстановить, то с техникой – беда, для этого необходимо гораздо больше времени. Военные видят, что россияне активно используют китайские и северокорейские снаряды, которые достаточно неплохо зарекомендовали себя в войне. Учитывая трудности у россиян, Украина может отражать их атаки.

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