Зранку 4 травня в Харкові пролунав вибух. Вночі місто опинилось під ударом ворожих БпЛА типу "Шахед".

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В області – повітряна тривога

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про вибухи Харкові. Наразі жодних деталей невідомо.

Перед цим Повітряні сили попередили про те, що спостерігалась активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Крім цього, там сповіщали також про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Росія постійно криє вогнем прифронтові території. Зокрема, під постійними обстрілами перебуває Харків.

Росіяни мають план захоплення Харкова