Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times сказав, що росіяни справді хочуть захопити Харків або Суми. Про це свідчать дані українських спецслужб.
Дивіться також Питання часу, коли Часів Яр впаде так само, як Авдіївка, – представник ГУР
Росіяни мають плани захоплення Харкова та СУМ
За словами Павлюка, наразі незрозуміло, чи здатні росіяни реалізувати плани захоплення Харкова або Сум.
Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні,
– сказав він.
Він також повідомив, що Росія планує захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку. Однак українські війська робитимуть все, щоб росіянам не вдалося реалізувати ці плани.
Командувач зазначив, що для цього Україні потрібна зброя, особливо артилерія, тому що наразі окупанти мають перевагу в артилерії десять до одного.
Ми зробимо все можливе, щоб не допустити російського прориву, і сподіваємося, що американська зброя нам допоможе. Якби вона прийшла вчасно, ми б не втратили території, які втратили за останні кілька місяців,
– сказав він.
Павлюк також висловив оптимізм щодо того, що довгоочікуваний пакет військової підтримки від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не тільки притупити та повернути російські напади протягом літа, але й повернути Україні стратегічну ініціативу.
- До слова, нещодавно заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький теж заявив, що Росія готується до наступу навколо Харківської та Сумської областей на північному сході.
- За його словами, на кордоні з Харковом наразі 35 000 російських бійців. Але ворог планує його збільшити до 50 000 – 70 000 військових. Скібіцький висловив упевненість, що цього "недостатньо" для захоплення великого міста.