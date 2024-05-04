Як розповіли у Повітряних силах раніше, останнім часом росіяни досить часто використовують балістику, як-от "Іскандер-М", а також послуговуються ракетами Х-59 класу "повітря – повітря".
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Чим вдарив ворог по Україні
За даними Повітряних сил, увечері суботи ворог запустив крилату ракету "Іскандер" по Одеській області. Як повідомляла місцева влада, там пошкоджено цивільну інфраструктуру та поранено трьох людей.
Зокрема, російські загарбники обстріляли Харків із комплексу С-300. Водночас на підльоті до Дніпра українська ППО збила керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 противника.
Однак на уточнююче запитання, яку ціль ворог використав 4 травня під час удару по столиці, у Повітряних силах зазначили, що ця інформація перевіряється.
Що відомо про сьогоднішню атаку
- О 16:21 мер Харкова Терехов повідомив, що у місті прогримів вибух. Ще один вибух було чутно на сході Харкова, ймовірно, за межами міста. Внаслідок удару по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова постраждали шість людей. Серед них – четверо жінок 39, 36, 21 та 18 років, двоє 21-річних чоловіків. Постраждалі мають вибухові поранення.
- Цього разу під атакою ворога опинилася й Одеса. Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу. Вже незабаром інформацію про вибухи підтвердив й мер міста Геннадій Труханов, а згодом і голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Останній повідомив, що відомо про трьох поранених, серед них – чоловік та двоє жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано.
- Зокрема, він повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян.
- Зокрема, близько 16:18 у передмісті Дніпра було чутно звук вибуху. Моніторингові канали повідомляли, що обидві цілі припинили своє існування у межах відповідних районів. Тобто, ймовірно, що вибух був наслідком роботи ППО. Згодом відповідну інформацію опосередковано підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.