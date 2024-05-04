Как рассказали в Воздушных силах ранее, в последнее время россияне довольно часто используют баллистику, например "Искандер-М", а также пользуются ракетами Х-59 класса "воздух – воздух".
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Чем ударил враг по Украине
По данным Воздушных сил, вечером субботы враг запустил крылатую ракету "Искандер" по Одесской области. Как сообщали местные власти, там повреждена гражданская инфраструктура и ранены три человека.
В частности, российские захватчики обстреляли Харьков из комплекса С-300. В то же время на подлете к Днепру украинская ПВО сбила управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 противника.
Однако на уточняющий вопрос, какую цель враг использовал 4 мая во время удара по столице, в Воздушных силах отметили, что эта информация проверяется.
Что известно о сегодняшней атаке
- В 16:21 мэр Харькова Терехов сообщил, что в городе прогремел взрыв. Еще один взрыв был слышен на востоке Харькова, вероятно, за пределами города. В результате удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова пострадали шесть человек. Среди них – четверо женщин 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин. Пострадавшие имеют взрывные ранения.
- На этот раз под атакой врага оказалась и Одесса. Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала. Уже вскоре информацию о взрывах подтвердил и мэр города Геннадий Труханов, а впоследствии и председатель Одесской ОГА Олег Кипер. Последний сообщил, что известно о трех раненых, среди них – мужчина и две женщины. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщин госпитализированы.
- В частности, он сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян.
- В частности, около 16:18 в пригороде Днепра был слышен звук взрыва. Мониторинговые каналы сообщали, что обе цели прекратили свое существование в пределах соответствующих районов. То есть, вероятно, что взрыв был следствием работы ПВО. Впоследствии соответствующую информацию косвенно подтвердил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.