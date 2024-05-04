Кореспонденти 24 Каналу повідомляють про вибухи в Одесі. Місцеві ЗМІ пишуть, що попередньо, може бути приліт в області.

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Було гучно

Мер міста Геннадій Труханов також підтвердив вибухи в Одесі. він закликав одеситів перебувати у безпечних місцях до оголошення про відбій повітряної загрози.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також підтвердив вибухи. Однак жодних деталей поки невідомо, їх повідомлять згодом.

Перед тим, як в Одесі пролунали вибухи, Повітряні сили сповістили про загрозу використання балістичного озброєння з Півдня.

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